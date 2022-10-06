СБУ повідомила про підозру депутатам-колаборантам та представникам окупаційних адміністрацій Харківщини

Під час тимчасової окупації Харківської області місцеві депутати добровільно приєдналися до агресора і допомагали йому розграбовувати регіон та переслідувати мешканців.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"У ході слідчо-оперативних заходів задокументовано злочинні дії двох депутатів Липецької сільської ради. В період захоплення місцевої територіальної громади обидва посадовці підтримали загарбників і погодилися з ними співпрацювати", – йдеться у повідомленні.

За таку "лояльність" представники країни-агресора призначили своїх поплічників до лав місцевої окупаційної адміністрації, де один із них займався організацією збору та незаконним вивезенням українського зерна з території регіону до РФ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом зловмисникам про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) КК України.

Крім того, у ході оперативної роботи викрито підривну діяльність колишнього начальника сектору дізнання одного з відділів поліції Чугуївського району. На початку повномасштабного вторгнення він добровільно перейшов на бік агресора, який призначив його керівником слідчого підрозділу в "відділі поліції" тимчасово окупованого Вовчанська.

Перебуваючи на "посаді", зловмисник брав активну участь у незаконному переслідуванні місцевих жителів та вчиненні проти них репресій.

На підставі зібраних доказів йому заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) КК України.

Співробітники СБУ проводять комплексні заходи щодо встановлення його місцезнаходження і притягнення до відповідальності.

Також на державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, викрито колишнього керівника підрозділу і двох інспекторів Куп’янського та Ізюмського відділів Головного управління Державної податкової служби у Харківській області.

Після захоплення міст чиновниці погодились увійти до складу окупаційної адміністрації, де виконували фіскальні функції для наповнення "бюджету" окупантів.

Зокрема, вони займались незаконним адмініструванням "податків і зборів" з місцевих жителів, зокрема підприємців.

Наразі двом зрадницям вже обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, на Харківщині фермерка-колаборантка віддавала ворогу 70% зібраного врожаю. У серпні вона передала окупантам 250 тонн насіння соняшнику, які були одразу вивезені в РФ.