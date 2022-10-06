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Росія утримує в полоні ще понад 2000 оборонців "Азовсталі"

Тільки "азовців" серед них більш ніж 700. 

Росія утримує в полоні ще понад 2000 оборонців "Азовсталі"
Богдан Кротевич
Фото: скріншот

Росія утримує ще більше 2000 оборонців Маріуполя. Процес обміну триває. Про це на пресконференції НВ повідомив начальник штабу полку "Азов" Богдан Кротевич. 

Усі звільнені з полону дають свідчення Генеральній прокуратурі України, СБУ, ГУР, місії ООН.

"Вони всі збирають свідчення. Ми є як полонені, які вийшли, ми даємо свідчення, вони це все засвідчують і передають в усі керівні органи різних держав. ООН, Європарламент, Сполучені Штати. Просто це не висвітлюється, щоб бійці, які знаходяться зараз у полоні, від цього не постраждали", – зазначив він.

Кротевич застеріг журналістів від розпитування про російські тортури, аби вберегти родини полонених. 

"Там тільки «азовців» більше 700 людей. У нас там рідних 2,5 тисячі людей", – зазначив Кротевич про полонених. 

21 вересня Україна провела масштабний обмін полоненими, в результаті якого додому повернулися 215 українських військових. З них 188 – оборонці "Азовсталі". 

Командир "Азова" Денис Прокопенко, заступник командира полку Святослав Паламар, командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Сергій Волинський, нацгвардійці Денис Шелега і Олег Хоменко до кінця війни перебуватимуть у Туреччині. До них зможуть приїжджати родичі.

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