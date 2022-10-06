Росія вчинила нову атаку на Запоріжжя

Росія вранці 6 жовтня вчинила нову атаку на Запоріжжя.

Деталі уточнюються. Про обстріл о 10:39 повідомив голова ОВА Олександр Старух у телеграмі.

"Чергова ракетна атака ворога. Перебувайте в укриттях!" – написав він.

ДСНС додала, що в місті зберігається постійна загроза обстрілів.

"У місті та області зберігається загроза повторних обстрілів! Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги і перебувайте в укриттях!" – закликали рятувальники.

Нагадаємо, внаслідок нічного обстрілу ракетами Запоріжжя є загиблі і постраждалі. Рятувальники дістають людей з-під завалів житлових багатоповерхівок, по яких поцілили ворожі війська.