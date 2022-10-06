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У звільнених містах Донеччини виявили десятьох вбитих росіянами під час окупації людей

Загиблих знайшли у Святогірську і Лимані.

У звільнених містах Донеччини виявили десятьох вбитих росіянами під час окупації людей
Фото: Facebook Павла Кириленка

З початку повномасштабного вторгнення російська армія вбила 937 мирних жителів Донецької області, 2 323 людини отримали поранення.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“За 5 жовтня росіяни вбили чотирьох мирних жителів Донеччини – трьох у Торському та одного у Зарічному”, – написав він.

Крім того, ще десять цивільних, убитих росіянами під час окупації, виявили у щойно визволених містах: п’ять – у Святогірську та п’ять – у Лимані.

Ще три людини за вчора отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

 

Нагадаємо, у деокупованому Лимані Донецької області виявили масове поховання мирних мешканців. Знайдено понад 50 убитих. Деякі могили безіменні – тільки з номерами.

 

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