ЗСУ на півдні ліквідували 58 окупантів та два склади їхніх боєприпасів

На півдні підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України виконали понад 350 вогневих завдань.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

За їхніми результатами орієнтовні втрати ворога складають:

58 рашистів,

9 танків,

17 одиниць авто-бронетехніки,

чотири крупнокаліберні гаубиці “Мста-С” і “Мста-Б”,

самохідна гаубиця “Акація”,

міномет,

командно-штабна машина,

реактивна система залпового вогню “Град”,

протитанковий ракетний комплекс.

Також знищено два склади боєприпасів в Баштанському і Бериславському районах Херсонщини.

Нагадаємо, 4 жотвня Збройні сили України знищили ще 200 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже 61 000 військових.