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ЗСУ на півдні ліквідували 58 окупантів та два склади їхніх боєприпасів

Ракетні війська та артилерія виконали понад 350 вогневих завдань.

ЗСУ на півдні ліквідували 58 окупантів та два склади їхніх боєприпасів
Фото: Операція обʼєднаних сил

На півдні підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України виконали понад 350 вогневих завдань.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

За їхніми результатами орієнтовні втрати ворога складають: 

  • 58 рашистів, 
  • 9 танків, 
  • 17 одиниць авто-бронетехніки, 
  • чотири крупнокаліберні гаубиці “Мста-С” і “Мста-Б”,
  • самохідна гаубиця “Акація”, 
  • міномет,
  • командно-штабна машина, 
  • реактивна система залпового вогню “Град”, 
  • протитанковий ракетний комплекс.

Також знищено два склади боєприпасів в Баштанському і Бериславському районах Херсонщини.

Нагадаємо, 4 жотвня Збройні сили України знищили ще 200 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже 61 000 військових.

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