ЗСУ на півдні ліквідували 58 окупантів та два склади їхніх боєприпасів

На півдні підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України виконали понад 350 вогневих завдань.
Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.
За їхніми результатами орієнтовні втрати ворога складають:
- 58 рашистів,
- 9 танків,
- 17 одиниць авто-бронетехніки,
- чотири крупнокаліберні гаубиці “Мста-С” і “Мста-Б”,
- самохідна гаубиця “Акація”,
- міномет,
- командно-штабна машина,
- реактивна система залпового вогню “Град”,
- протитанковий ракетний комплекс.
Також знищено два склади боєприпасів в Баштанському і Бериславському районах Херсонщини.
Нагадаємо, 4 жотвня Збройні сили України знищили ще 200 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже 61 000 військових.