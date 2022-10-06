Німеччина та Нідерланди передають велосипеди для потреб постраждалих від війни регіонів України

Берлін передав для постраждалих від війни регіонів України 500 вживаних велосипедів. Раніше свої вживані велосипеди також передав Амстердам.
Про це повідомив велоактивіст Олексій Кушка.
Він зазначив, що велосипеди п ередаються постраждалим від російської агресії регіонам України за ініціативи та підтримці фонду Stichting Zeilen van Vrijheid.
Зокрема, з Амстердаму було передано 2 тис. велосипедів, що разом із велосипедами із Німеччини складає більше 2,5 тис.
Кушка додав, що біля 1 тис. велосипедів вже роз'їхались по областях.
Нагадаємо, уряд Франції спільно з промисловцями передасть Україні шість мостів. Їх встановлять в Чернігівській області замість зруйнованих під час війни. Раніше Асоціація територіальних громад Австрії передала Україні чергову партію комунальної техніки.