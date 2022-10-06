Окупанти замінували кожен метр газопроводів в Балаклійській ОТГ, - “Харківгаз”

Фахівці АТ “Харківгаз” розпочали обстеження газопроводів середнього тиску в с. Червона Гусарівка Балаклійської громади. Для обстеження перших 100 метрів газогону довелось знешкодити 104 міни.

Про це повідомила пресслужба АТ “Харківгаз”.

“Розмінування трас газопроводів високого тиску у Чкаловському дозволило виявити місця розриву труб”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти перебили газопровід високого тиску та замінували його, щоб зробити ремонт неможливим.

Наразі газовики ремонтують пошкоджений агресором газогін.

Як раніше повідомлялось, у Харківській області під час проведення ремонтних робіт підірвалися на міні двоє співробітників "Харківобленерго" та один працівник Держслужби з надзвичайних ситуацій. Є один загиблий.