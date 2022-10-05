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Окупанти обстріляли територію двох громад Сумщини

На щастя, після обстрілів ніхто не загинув.

Окупанти обстріляли територію двох громад Сумщини
Фото: Facebook/Дмитро Живицький

Сьогодні, 5 жовтня, росіяни здійснили 3 обстріли території Есманської та Середино-Будської громад Сумської області. 

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“Усього 35 приходів. Били зі ствольної артилерії та мінометів”, - повідомив Живицький.

Він додав, що внаслідок мінометного обстрілу, в одному із сел Середино-Будсьої громади пошкоджено дах сараю. Також було вибито вікна у веранді будинку.

Нагадаємо, сьогодні, 5 жовтня, російські окупаційні війська обстріляли два райони Дніпропетровської області.

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