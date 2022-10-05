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Центр стратегічних комунікацій опублікував довідку, як вберегтися при атаці безпілотниками

Розпізнати "шахіди" можна за звуком – вони гудуть як мопеди чи бензопили. 

Розпізнати наближення ворожого безпілотника "Шахід-136", які Росія використовує для нападів для українців, можна за гучним звуком. Він схожий на роботу двигуна мопеда чи бензопили.

Про це йдеться у довідці Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. 

"Почули звук двигуна десь поруч – оцініть становище навколо й тримайтеся подалі від адміністративних будівель, стратегічних та військових об’єктів. Знайдіть укриття та перечекайте атаку. Якщо укриття далеко, дотримуйтесь правила «двох стін», які мають відділяти вас від небезпеки", – порадили в центрі. 

Безпілотники іранського виробництва РФ активно використовує для атак на півдні. Однак цієї ночі вона поцілила ними в обʼєкти інфраструктури Київської області. Було зафіксовано шість вибухів. 

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