У Харківській області знайшли тіла ще двох убитих росіянами чоловіків

Їхню руки були звʼязані, їм стріляли в голову.

У селі Новоплатонівка Харківської області на базі відпочинку знайшли тіла двох убитих чоловіків. Їхні руки були звʼязані, їм стріляли в голови.

Про це в Телеграм повідомила Національна поліція України.

"Вік загиблих приблизно від 30 до 35 років. Вони були одягнуті в цивільний одяг. Тіла знаходилися у піщаній ямі розміром 2,5х2,5 метри глибиною 4 метри. Особи загиблих встановлюються. За попередніми даними, на вказаній базі розміщувалися російські спецпризначенці у складі 250-350 осіб. Періодично відбувалася ротація", – йдеться у повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув’язнення на строк до 15 років або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, в селі Піски-Радьківські Харківської області виявили залишену російськими військами коробку із зубними протезами. Їх окупанти виривали мешканцям села. Росіяни утримували і катували мирних людей і військових.