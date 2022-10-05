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Російська армія змушена використовувати іранські дрони, бо її власні запаси не безмежні, – Повітряні сили

Shahed-136 – складна ціль для ППО.

Російська армія змушена використовувати іранські дрони, бо її власні запаси не безмежні, – Повітряні сили
Іранський БПЛА безпілотник Mohajer-6
Фото: Telegram/СтратКом ЗСУ

Російські війська використовують дешеві іранські безпілотники, щоб заощаджувати ракети і надалі погрожувати не лише Україні, а й іншим країнам Європи.

Про це в ефірі національного телемарафону UArazom повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Зрозуміло, що Росія пішла на цей крок (використання дронів Shahed-136 і Mohajer-6 – ред.) вимушено, тому що кількість ракет не безмежна в Росії", – зазначив він.

Ігнат додав, що високоточні ракети, такі як Х-101, Калібр, Х-555, Іскандер коштують мільйони доларів. Ці ракети можуть містити тактичні ядерні заряди, тому Росія їх заощаджує, щоб погрожувати не лише Україні, а й західним країнам.

 

Щодо іранських дронів, речник командування повітряних сил сказав, що Shahed-136 – складна ціль для ППО. Росіяни можуть запускати іранські дрони-камікадзе з різних напрямків і вони можуть долати відстань до тисячі кілометрів.

Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти завдали дві серії ударів дронами-камікадзе по інфраструктурі Білої Церкви Київської області. Ворог бив безпілотниками-камікадзе типу Shahed-136. Усього зафіксовано шість влучань. Постраждала одна людина, зазнала пошкоджень інфраструктура.

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