Від початку повномасштабного вторгнення Росія вдарила по Полтавській області ракетами понад 30 разів

З 24 лютого до сьогодні Росія здійснила 38 ракетних обстрілів Полтавської області. Ударів завдали 78 ракетами – без урахування знищених у повітрі, пише "Суспільне" з посиланням на керівника обласної прокуратури Антона Столітнього.

54 ракети влучили в обʼєкти інфраструктури. Також виявляли уламки і нерозірвані ракети.

"Я перелічую найбільш постраждалі об’єкти: птахофабрика, тваринна ферма, елеватор складського типу Полтавського комбінату хлібопродуктів, Кременчуцька ТЕЦ, тягова електропідстанція «Карлівка» Полтавської дирекції залізничних перевезень, Кременчуцький нафтопереробний завод, ПАТ «Кременчукнафтопродуктсервіс», ТЦ «Амстор», ПАТ «Кредмаш»", – зазначив він.

За цей часть в області було поранено шістьох військових і 119 цивільних, 24 мирних мешканці загинули.

У вересні в області ППО збила дві ракети, в серпні росіяни вдарили по Миргороду.