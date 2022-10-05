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Від початку повномасштабного вторгнення Росія вдарила по Полтавській області ракетами понад 30 разів

Загинули 24 мирних мешканці, 119 були поранені.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія вдарила по Полтавській області ракетами понад 30 разів
Ілюстративне фото
Фото: Telegram/Микола Лукашук

З 24 лютого до сьогодні Росія здійснила 38 ракетних обстрілів Полтавської області. Ударів завдали 78 ракетами – без урахування знищених у повітрі, пише "Суспільне" з посиланням на керівника обласної прокуратури Антона Столітнього. 

54 ракети влучили в обʼєкти інфраструктури. Також виявляли уламки і нерозірвані ракети. 

"Я перелічую найбільш постраждалі об’єкти: птахофабрика, тваринна ферма, елеватор складського типу Полтавського комбінату хлібопродуктів, Кременчуцька ТЕЦ, тягова електропідстанція «Карлівка» Полтавської дирекції залізничних перевезень, Кременчуцький нафтопереробний завод, ПАТ «Кременчукнафтопродуктсервіс», ТЦ «Амстор», ПАТ «Кредмаш»", – зазначив він.

За цей часть в області було поранено шістьох військових і 119 цивільних, 24 мирних мешканці загинули. 

У вересні в області ППО збила дві ракети, в серпні росіяни вдарили по Миргороду. 

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