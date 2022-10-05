Затриманий уродженець Криму отримав поранення під час затримання і помер.

Поліція Чернівецької області затримала чоловіка, який 3 жовтня у Чернівцях стріляв у патрульних поліцейських.

Про це повідомив у Facebook голова Національної поліції України Ігор Клименко.

"На жаль, 22-річна патрульна, молодший лейтенант поліції Таїсія Татарин загинула. У її напарника – вогнепальне поранення, його госпіталізовано. Під час затримання зловмисник відкрив вогонь, тож поліцейські застосували зброю у відповідь", – зазначив Клименко.

Фото: Ігор Клименко у Facebook

За його словами, затриманого було поранено, йому надали медичну допомогу, однак він помер. Стрілку було 53 роки. Він народився у Криму, зареєстрований був у Житомирській області.

Нагадаємо, 3 жовтня у Чернівцях правоохоронці проводили спецоперацію, під час якої загинула поліцейська та був поранений ще один правоохоронець. Це трапилося під час затримання особи, яку звинуватили у розбещенні неповнолітніх. Підозрюваний втік до багатоквартирного будинку. Поліцейські провели операцію із його затримання.