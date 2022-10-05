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Біля Очакова ППО збила російський безпілотник оперативно-тактичного рівня, – ПК "Південь"

Ймовірно, це "Орлан-10".

Біля Очакова ППО збила російський безпілотник оперативно-тактичного рівня, – ПК "Південь"
Збитий "Орлан-10" (ілюстративне фото)
Фото: Командування десантно-штурмових військ

Сьогодні близько 11:30 біля Очакова при спробі проведення повітряної розвідки протиповітряною обороною повітряного командування "Південь" збито БПЛА. Інформація уточнюється, проте мова може йти про "Орлан-10".

Про це повідомляє служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь".

"5 жовтня, близько 11:30 години, над морем біля Очакова при спробі проведення повітряної розвідки силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» збито безпілотник оперативно-тактичного рівня, ймовірно, «Орлан-10»", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти обстріляли акваторію Очакова.

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