​Внаслідок ракетного удару по Гуляйполю загинув заступник голови місцевої громади та керівник КП "Благоустрійсервіс"

Вони до останнього були на своїх робочих місцях.

Внаслідок ракетного обстрілу міста Гуляйполе на Запоріжжі загинув заступник голови місцевої громади Олександр Савицький та керівник КП "Благоустрійсервіс" Олександр Косаренко.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Старух.

"Сьогодні ворог вбив двох наших земляків. Внаслідок ракетного обстрілу міста Гуляйполе загинули Олександр Анатолійович Савицький, заступник голови місцевої громади, та керівник КП «Благоустрійсервіс» Олександр Анатолійович Косаренко. Світла пам’ять. Наші співчуття всім рідним та близьким загиблих", – написав він у Telegram.

"Ці люди нікуди не тікали, до останнього були на своїх робочих місцях. Захищали та підтримували нескорене місто-герой Гуляйполе. Помстимося за всіх та кожного. Ворог відповість за все! Розплата неминуча", – додав голова ОВА.

Нагадаємо, 2 жовтня російські окупанти обстріляли Запоріжжя і передмістя ракетами С-300. Були влучання у промислові об’єкти, однак люди не постраждали.