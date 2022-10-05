Головне за ніч. Середа, 5 жовтня

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині, відбиті атаки противника на Донеччині, атака ворожих дронів на Білу Церкву, восьмий пакет санкцій ЄС проти Росії.

Збройні сили України звільнили вісім населених пунктів Бериславського району Херсонської області.

"За результатами ретельно спланованої та блискуче реалізованої військової операції із визволення територій Херсонщини з-під окупації, нашими підрозділами звільнено, закріплено і відновлено державний прапор України у восьми населених пунктах Бериславського району", – повідомили в оперативному командуванні "Південь".

На різних ділянках фронту вдалося заглибитись від 10 до 20 км.

Перелік звільнених населених пунктів – у нашій новині.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж минулої доби окупанти завдали девʼять ракетних та шість авіаційних ударів, здійснили понад 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від ворожих ударів постраждали об’єкти та цивільне населення понад 27 населених пунктів.

Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стрілеча, Зелене, Майорськ, Спірне, Зайцеве, Бахмутське, Бахмут, Курдюмівка, Новомихайлівка та Вугледар.

Більше про оперативну обстановку станом на ранок 5 жовтня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 200 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже 61 000 військових.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках.

Про інші втрати противника – в новині.

Окупанти за ніч 5 жовтня завдали дві серії ударів дронами-камікадзе по інфраструктурі Білої Церкви Київської області.

Вранці очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба уточнив, що ворог бив безпілотниками-камікадзе типу Shahed-136. Загалом було шість влучань та вибухів.

Постраждала одна людина. Також зазнала пошкоджень інфраструктура.

Сьогодні вночі росіяни обстріляли з "Градів" та важкої артилерії Дніпропетровщину і завдали ракетного удару по Запоріжжю.

Посли Євросоюзу досягли планової угоди щодо нових санкцій проти Росії, включно з обмеженням ціни на продаж російської нафти.

Очікується, що остаточну версію тексту затвердять сьогодні, 5 жовтня.

Проєкт заходів передбачає правову основу ліміту цін, який раніше погодили країни G7. Рішення щодо фактичної ціни або цінового діапазону майбутнього ліміту може з’явитися протягом кількох тижнів.

Восьмий пакет санкцій проти Росії запропонувала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн минулого тижня після того, як російський президент погрожував застосувати ядерну зброю та мобілізував сотні тисяч резервістів.

Детальніше – в новині.

Сьогодні Японія відновить роботу свого посольства в Києві.

Про відновлення роботи посольства нещодавно заявляв прем’єр-міністр країни Кісіда Фуміо.

Японія тимчасово закрила своє дипломатичне представництво в українській столиці 2 березня, після російського вторгнення в Україну. Співробітників посольства перевели до тимчасового офісу зв’язку, створеного у Львові. Через ескалацію агресії вони незабаром після цього залишили Україну.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!