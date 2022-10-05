Окупанти декілька разів атакували Білу Церкву "шахідами". Зафіксовано шість влучань і вибухів (оновлено)

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Окупанти за ніч 5 жовтня завдали дві серії ударів дронами-камікадзе по інфраструктурі Білої Церкви Київської області.

Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Після восьмої ранку Кулеба уточнив, що ворог бив безпілотниками-камікадзе типу Shahed-136. Усього – шість влучань та вибухів.

"Постраждала одна людина. Також зазнала пошкоджень інфраструктура", – написав він.

Станом на 8 ранку триває ліквідація наслідків обстрілів. На місці працюють усі необхідні служби, 57 рятувальників та 15 одиниць техніки ДСНС, гасіння пожежі продовжується.

"Прошу жителів не нехтувати сигналами повітряної тривоги та правилами безпеки", – закликав Кулеба.

Нагадаємо, унаслідок першої серії обстрілів окупантами Білої Церкви 5 жовтня сталися пожежі на об’єктах інфраструктури. Є один постраждалий.