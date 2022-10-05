Лукашенко між сепаратним миром і тотальною війною
Лукашенко між сепаратним миром і тотальною війною
Голова ТСК Марина Бардіна: «Окупантів за сексуальне насильство має чекати найвища міра покарання»
Голова ТСК Марина Бардіна: «Окупантів за сексуальне насильство має чекати найвища міра покарання»
Лукашенко підтвердив участь Білорусі у війні проти України
Лукашенко підтвердив участь Білорусі у війні проти України
Командири з Азовсталі зустрілися з рідними в Туреччині
Командири з Азовсталі зустрілися з рідними в Туреччині
Окупанти декілька разів атакували Білу Церкву "шахідами". Зафіксовано шість влучань і вибухів (оновлено)
Окупанти декілька разів атакували Білу Церкву "шахідами". Зафіксовано шість влучань і вибухів (оновлено)
Росія обстріляла Харків, загинула жінка (оновлено)
Росія обстріляла Харків, загинула жінка (оновлено)
Російська війська, розбиті біля Лимана та на півночі Херсонщини, вважалися одними з найелітніших у РФ, – ISW
Російська війська, розбиті біля Лимана та на півночі Херсонщини, вважалися одними з найелітніших у РФ, – ISW
Лікарі в полоні
Лікарі в полоні
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти декілька разів атакували Білу Церкву "шахідами". Зафіксовано шість влучань і вибухів (оновлено)

Усі екстрені служби працюють. 

Окупанти декілька разів атакували Білу Церкву "шахідами". Зафіксовано шість влучань і вибухів (оновлено)
Фото: Олексій Кулеба

Окупанти за ніч 5 жовтня завдали дві серії ударів дронами-камікадзе по інфраструктурі Білої Церкви Київської області. 

Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Після восьмої ранку Кулеба уточнив, що ворог бив безпілотниками-камікадзе типу Shahed-136. Усього – шість влучань та вибухів. 

"Постраждала одна людина. Також зазнала пошкоджень інфраструктура", – написав він. 

Станом на 8 ранку триває ліквідація наслідків обстрілів. На місці працюють усі необхідні служби, 57 рятувальників та 15 одиниць техніки ДСНС, гасіння пожежі продовжується. 

"Прошу жителів не нехтувати сигналами повітряної тривоги та правилами безпеки", – закликав Кулеба. 

Нагадаємо, унаслідок першої серії обстрілів окупантами Білої Церкви 5 жовтня сталися пожежі на об’єктах інфраструктури. Є один постраждалий.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також