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У Чорному морі далі маневрує вороже угруповання з 9 кораблів

Район плавання не змінюється.

У Чорному морі далі маневрує вороже угруповання з 9 кораблів
Фото: defence-ua.com

У Чорному морі вороже угруповання з 9 кораблів продовжує маневрувати без зміни району плавання та ступеню загрози. 

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

На бойовому чергуванні перебуває три надводних та два підводних ракетоносії.

“Загрози ракетних ударів, атак дронами-камікадзе та ракетно-артилерійських обстрілів по районах, що в зоні досягання відповідної ворожої зброї, залишаються актуальними”, – підкреслюють в ОК.

Людей просять не нехтувати власною безпекою, бути пильними і діяти чітко за алгоритмом дій при сигналах повітряних тривог.

Нагадаємо, раніше в оперативному командуванні “Південь” повідомили, що українська авіація завдала у регіоні сім ударів по противнику. Ворог втратив 31 солдата та понад 40 ворожої техніки, серед яких 8 танків, 26 одиниць авто-бронетехніки, крупнокаліберну гаубицю “Мста-Б” і гармату-гаубицю.

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