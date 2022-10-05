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ЗСУ звільнили 8 населених пунктів на Херсонщині (перелік)

Йдеться про населені пункти Бериславського району.

ЗСУ звільнили 8 населених пунктів на Херсонщині (перелік)
Фото: скріншот відео

Збройними силами України звільнено, закріплено і відновлено державний прапор України у 8 населених пунктах Бериславського району Херсонської області.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“За результатами ретельно спланованої та блискуче реалізованої військової операції із визволення територій Херсонщини з-під окупації, нашими підрозділами звільнено, закріплено і відновлено державний прапор України в 8 населених пунктах Бериславського району”, – йдеться у повідомленні.

Це:

  • Любимівка,
  • Хрещенівка,
  • Золота Балка,
  • Біляївка,
  • Українка,
  • Велика Олександрівка, 
  • Мала Олександрівка,
  • Давидів Брід.

На різних ділянках фронту вдалось заглибитись від 10 до 20 км.

Нагадаємо, 4 жовтня підрозділи однієї з бригад Десантно-штурмових військ Збройних Сил України звільнили від російських окупантів населений пункт Мала Олександрівка.

Також стало відомо, що бійці підняли український прапор у селі Давидів Брід. А 3 жовтня стяг з'явився і в селі Миролюбівка Херсонської області.

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