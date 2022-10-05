ЗСУ звільнили 8 населених пунктів на Херсонщині (перелік)

Збройними силами України звільнено, закріплено і відновлено державний прапор України у 8 населених пунктах Бериславського району Херсонської області.
Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.
“За результатами ретельно спланованої та блискуче реалізованої військової операції із визволення територій Херсонщини з-під окупації, нашими підрозділами звільнено, закріплено і відновлено державний прапор України в 8 населених пунктах Бериславського району”, – йдеться у повідомленні.
Це:
- Любимівка,
- Хрещенівка,
- Золота Балка,
- Біляївка,
- Українка,
- Велика Олександрівка,
- Мала Олександрівка,
- Давидів Брід.
На різних ділянках фронту вдалось заглибитись від 10 до 20 км.
Нагадаємо, 4 жовтня підрозділи однієї з бригад Десантно-штурмових військ Збройних Сил України звільнили від російських окупантів населений пункт Мала Олександрівка.
Також стало відомо, що бійці підняли український прапор у селі Давидів Брід. А 3 жовтня стяг з'явився і в селі Миролюбівка Херсонської області.