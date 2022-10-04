Командири з Азовсталі зустрілися з рідними в Туреччині
Командири з Азовсталі зустрілися з рідними в Туреччині
​На кордоні затримали українку з російським паспортом, яка прямувала до Польщі із сотнями тисяч доларів та євро
​На кордоні затримали українку з російським паспортом, яка прямувала до Польщі із сотнями тисяч доларів та євро
Під час оголошення незаконної анексії українських територій в Кремлі був присутній ще один український священник
Під час оголошення незаконної анексії українських територій в Кремлі був присутній ще один український священник
Лукашенко підтвердив участь Білорусі у війні проти України
Лукашенко підтвердив участь Білорусі у війні проти України
Бої за Лиман
Бої за Лиман
Знайшли загиблого льотчика з Бучі, який очолював "Привидів Києва", - Федорук
Знайшли загиблого льотчика з Бучі, який очолював "Привидів Києва", - Федорук
Ільїн і гендери: смисловий розпад Росії через анексії
Ільїн і гендери: смисловий розпад Росії через анексії
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини, - Лукашук

На щастя, при обстрілі ніхто не постраждав.

Окупанти обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини, - Лукашук
Ілюстративне фото
Фото: Микола Лукашук

Сьогодні ввечері, 4 жовтня, окупанти вдарили по Марганецькій громаді в Нікопольському районі з “Градів”. 

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Він додав, що внаслідок цієї атаки люди ушкоджень не зазнали. Також не зафіксовано руйнувань житлових будинків чи об‘єктів інфраструктури. 

Також ввечері по кільком селам громади вдарили повторно, наслідки з’ясовуються. 

Лукашук зазначив, що в Нікополі вже відновлено водопостачання, яке зникло після нічних обстрілів міста. Також енергетики повернули світло в оселі громадян. 

Нагадаємо, минулої ночі російські війська обстріляли Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області. Найбільше постраждав Нікополь – туди прилетіло 30 снарядів з "градів" і важкої артилерії. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також