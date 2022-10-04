Окупанти обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини, - Лукашук

На щастя, при обстрілі ніхто не постраждав.

Сьогодні ввечері, 4 жовтня, окупанти вдарили по Марганецькій громаді в Нікопольському районі з “Градів”.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Він додав, що внаслідок цієї атаки люди ушкоджень не зазнали. Також не зафіксовано руйнувань житлових будинків чи об‘єктів інфраструктури.

Також ввечері по кільком селам громади вдарили повторно, наслідки з’ясовуються.

Лукашук зазначив, що в Нікополі вже відновлено водопостачання, яке зникло після нічних обстрілів міста. Також енергетики повернули світло в оселі громадян.

Нагадаємо, минулої ночі російські війська обстріляли Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області. Найбільше постраждав Нікополь – туди прилетіло 30 снарядів з "градів" і важкої артилерії.