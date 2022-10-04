Російські мобілізовані знаходяться в 120 км від кордону Сумської області, - Живицький

Окупанти наразі не зібрали ударних угруповань для ударів по Сумщині.

На території РФ, на відстані близько 120 км від кордону із Сумщиною, знаходяться російські новобранці.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“На даний момент жодних ударних угрупувань чи додаткового скупчення ворожих військ біля кордонів Сумщини немає”, - наголосив Живицький.

Голова ОВА зазначив, що новобранці наразі знаходяться у навчальних центрах, і немає інформації, на який напрямок їх перекинуть.

Як раніше повідомлялось, в межах проведення мобілізаційних заходів керівництво РФ зіштовхується зі значними труднощами. Зокрема, у Брянській та Курській областях мобілізовані змушені самі купувати форму та спорядження. При цьому власники воєнторгів різко підвищили ціни, що викликає масове невдоволення та скарги.

Нагадаємо, за інформацією британської розвідки, за тиждень мобілізації з Росії виїхало більше людей, ніж було відправлено на війну в лютому. Серед втікачів переважають найбільш заможні та освічені люди.