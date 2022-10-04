Знайшли загиблого льотчика з Бучі, який очолював "Привидів Києва", - Федорук
Знайшли загиблого льотчика з Бучі, який очолював "Привидів Києва", - Федорук
​На кордоні затримали українку з російським паспортом, яка прямувала до Польщі із сотнями тисяч доларів та євро
​На кордоні затримали українку з російським паспортом, яка прямувала до Польщі із сотнями тисяч доларів та євро
Бої за Лиман
Бої за Лиман
Ільїн і гендери: смисловий розпад Росії через анексії
Ільїн і гендери: смисловий розпад Росії через анексії
Командири з Азовсталі зустрілися з рідними в Туреччині
Командири з Азовсталі зустрілися з рідними в Туреччині
Лукашенко підтвердив участь Білорусі у війні проти України
Лукашенко підтвердив участь Білорусі у війні проти України
Під час оголошення незаконної анексії українських територій в Кремлі був присутній ще один український священник
Під час оголошення незаконної анексії українських територій в Кремлі був присутній ще один український священник
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські мобілізовані знаходяться в 120 км від кордону Сумської області, - Живицький

Окупанти наразі не зібрали ударних угруповань для ударів по Сумщині.

Російські мобілізовані знаходяться в 120 км від кордону Сумської області, - Живицький

На території РФ, на відстані близько 120 км від кордону із Сумщиною, знаходяться російські новобранці.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“На даний момент жодних ударних угрупувань чи додаткового скупчення ворожих військ біля кордонів Сумщини немає”, - наголосив Живицький.

Голова ОВА зазначив, що новобранці наразі знаходяться у навчальних центрах, і немає інформації, на який напрямок їх перекинуть.

Як раніше повідомлялось, в межах проведення мобілізаційних заходів керівництво РФ зіштовхується зі значними труднощами. Зокрема, у Брянській та Курській областях мобілізовані змушені самі купувати форму та спорядження. При цьому власники воєнторгів різко підвищили ціни, що викликає масове невдоволення та скарги.

Нагадаємо, за інформацією британської розвідки, за тиждень мобілізації з Росії виїхало більше людей, ніж було відправлено на війну в лютому. Серед втікачів переважають найбільш заможні та освічені люди.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також