​За тиждень мобілізації з Росії виїхало більше людей, ніж було відправлено на війну в лютому, – британська розвідка

Серед втікачів переважають "найбільш заможні та освічені люди".

За тиждень часткової мобілізації з Росії виїхало більше людей, ніж у лютому, коли Володимир Путін оголосив війну проти України.

Про це повідомляє уTwitter розвідувальний центр Міноборони Великої Британії.

"За сім днів відтоді, як президент Путін оголосив часткову мобілізацію, спостерігається доволі масовий виїзд з країни росіян, які хочуть її уникнути. Точні цифри невідомі, але це, ймовірно, вже більше, ніж загальна чисельність угруповання, яке РФ розгорнула для вторгнення у лютому 2022 року", – йдеться у повідомленні.

За інформацією розвідки, серед втікачів переважають "найбільш заможні та освічені люди".

Нагадаємо, 21 вересня президент РФ оголосив про часткову мобілізацію в Росії, призвати мають близько 300 000 осіб. Як повідомляють російські ЗМІ з посиланням на джерела, у сьомому пункті указу Путіна про мобілізацію йдеться, що в армію можуть бути призвані до мільйона людей.

26 вересня у ФСБ Росії порахували, що через мобілізацію з РФ втекли понад 260 000 чоловіків.