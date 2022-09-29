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​Зеленський і Мішель обговорили подальші кроки ЄС у відповідь на російські псевдореферендуми

Президент висловив подяку Євросоюзу за підтримку України.

​Зеленський і Мішель обговорили подальші кроки ЄС у відповідь на російські псевдореферендуми
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський і голова Європейської Ради Шарль Мішель обговорили практичні кроки ЄС у відповідь на російські "референдуми" на окупованих територіях України.

Про це Зеленський написав у Twitter.

"Провів розмову з Шарлем Мішелем. Висловив подяку за одностайне засудження з боку ЄС незаконних "референдумів" та незмінну підтримку України. Обговорили практичні кроки ЄС у відповідь, включно з посиленням санкцій", - написав він.

Співрозмовники також обмінялися думками щодо прогресу України у виконанні рекомендацій, необхідних для подальшого руху до членства в ЄС.

Нагадаємо, 21 вересня Мішель провів зустріч із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Вони обговорили експорт українського зерна та рекомендації робочої групи Єрмака-Расмуссена щодо гарантій безпеки для України.

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