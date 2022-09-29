Витоки на “Північних потоках” можуть ознаменувати нову фазу гібридної війни, – урядовці ЄС

Політики Європейського союзу вважають, що можливий саботаж російських газопроводів “Північний потік” може ознаменувати нову фазу гібридної війни, націленої на вразливу енергетичну інфраструктуру, щоб підірвати підтримку України.

Про це пише The Guardian.

Так, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що країна посилить військову присутність на нафтогазових об'єктах – після того як стала найбільшим постачальником газу до Європи. Він додав, що реакція на будь-який напад на морські об’єкти члена НАТО буде спільною реакцією з його союзниками.

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс написав у соцмережах: “Здається, ми вступаємо в нову фазу гібридної війни”, не назвавши, хто, на його думку, несе відповідальність.

“Диверсія на трубопроводах Nord Stream I і II повинна бути класифікована як найбільш серйозний інцидент з безпекою та екологією в Балтійському морі”, – додав він.

Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що можливий акт диверсії на трубопроводах Балтійського моря знову чітко показав, наскільки ЄС залежить від критичної інфраструктури, включно з підводною. Проте вона закликала обережно підходити до встановлення винних під час розслідування.

Опозиційні політики у Німеччині були відвертішими. Родеріх Кізеветтер, член парламенту від консервативного Християнсько-демократичного союзу, заявив Guardian, що атака на трубопровід має ознаки “елементу гібридної війни”, який Росія застосовувала протягом останнього десятиліття для розколу Європейського Союзу – не військовими, а соціальними та дипломатичними засобами.

Нагадаємо, 27 вересня у Морському управлінні Швеції попередили про два витоки на газопроводі “Північний потік-1” у водах Швеції і Данії. Витоки сталися невдовзі після виявлення витоку на “Північному потоці-2”, про який стало відомо напередодні.

Серед причин витоків газу на обох "Північних потоках" розглядають диверсію. Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, зокрема, що витоки розслідуються, а перші звіти свідчать про те, що вони могли стати результатом саботажу.

Витоки призводять до викидів парникових газів, викликаючи побоювання експертів, що збій може спричинити кліматичну катастрофу, хоча її можливі обсяги наразі невідомі.