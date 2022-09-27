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Серед причин витоків газу на обох "Північних потоках" розглядають диверсію

Пошкодження виявили в один день на трьох нитках із чотирьох, які мають трубопроводи. 

Серед причин витоків газу на обох "Північних потоках" розглядають диверсію
Фото: nord-stream2.com

Європейські країни почали розслідування незрозумілих витоків газу, що відбулися на "Північному потоці-1" і так і не запущеному в роботу "Північному потоці-2". Фахівці і Росія заявили, що не виключається диверсія, пише Reuters.

Морська влада Швеції попередила про два витоки в трубопроводі "Північний потік-1" незабаром після того, як витік виявили на сусідньому трубопроводі "Північний потік-2". 

"Є деякі ознаки того, шо це навмисне пошкодження. Ви повинні запитати: кому це вигідно?" – заявило джерело в європейських службах безпеки. 

На момент виявлення витоків жоден із трубопроводів не транспортував газ із Росії до Європи, але пошкодження зведуть нанівець можливість відновлення постачання до зими. 

"Руйнування, які сталися в один день на трьох нитках морських газопроводів, є безпрецедентними", – заявив оператор мережі Nord Stream AG. 

З початком повномасшабної війни проти України Москва задля енергетичного шантажу скоротила поставки газу до Європи через "Північний потік-1". "Північний потік-2" Європа відмовилася запускати в роботу в якості санкцій за вторгнення. У серпні Росія вирішила повністю припинити газопостачання першим "потоком", заявивши, що має "технічні проблеми". Європейські політики вважають цю відмовку нісенітницею. 

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