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Віцепрезидентка США відвідає демілітаризовану зону між Південною Кореєю і КНДР

Візит заплановано на четвер. 

Віцепрезидентка США Камала Гарріс відвідає демілітаризовану зону, що відділяє Південну Корею від КНДР, аби продемонструвати прихильність Вашингтона до безпеки Сеула. Про це пише Reuters.

Візит відбудеться у четвер попри те, що КНДР днями запустила балістичну ракету в бік моря, і на тлі побоювань щодо можливого ядерного випробування. Спроби адміністрації Джо Байдена звʼязатися с Кім Чен Ином провалилися. 

Віцепрезидентка також відвідає похорон експремʼєра Японії Сіндзо Абе, який відбудеться сьогодні. 

"Візит підкреслить силу альянсу між Вашингтоном і Сеулом проти будь-яких загроз з боку Північної Кореї", – зазначив один із американських посадовців. 

Демілітаризовану зону між двома Кореями раніше відвідували декілька американських президентів. Байден перебував там із візитом до того, як став президентом. Ця зона розділяє Корейський півострів на КНДР і Південну Корею. Має протяжність у 241 кілометр, демаркаційна лінія зафіксована Угодою про перемирʼя 1953 року. Протягом перших 50 років південнокорейські прикордонники виявили 17 тунелів, проритих мешканцями КНДР. 

У неділю КНДР запустила першу з літа балістичну ракету. Випробування пройшло на тлі спільних військових навчань США і Південної Кореї та анонсованого візиту Гарріс. 

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