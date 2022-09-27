Сноуден отримав російське громадянство, мобілізовувати його не будуть

Ексспівробітник розвідки США Едвард Сноуден, який оприлюднив інформацію про масштабні операції відомства зі спостереження, отримав російське громадянство.

Про це пише BBC.

Відповідний указ 26 вересня підписав президент Росії Володимир Путін.

39-річний Сноуден живе у вигнанні в Росії після того, як у 2013 році викрив програму Агентства національної безпеки (NSA).

У 2020 році Апеляційний суд США визнав незаконним стеження Агенства за записами телефонних розмов мільйонів американців.

Сноуден, якого в США звинувачують у шпигунстві, не зробив публічних коментарів.

Зазначимо, адвокат Сноудена Анатолій Кучерена заявив, що його клієнт ніколи не служив у російській армії, а тому не буде призваний у рамках часткової мобілізації, оголошеної президентом Путіним минулого тижня.

Нагадаємо, у червні 2013 року Сноуден передав журналістам газет The Washington Post і The Guardian інформацію про масштабні стеження, якими займалася АНБ. Потім він вилетів в Гонконг, а звідти – в Москву, де понад місяць перебував в транзитній зоні аеропорту "Шереметьєво" у зв'язку з тим, що США анулювали його паспорт.

Пізніше Росія надала Сноудену тимчасовий притулок, а в 2014 році він отримав в РФ дозвіл на проживання терміном на три роки, який згодом продовжував.

У листопаді 2020 року Сноуден заявив, що хоче отримати громадянство Російської Федерації.