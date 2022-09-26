Mazda хоче остаточно припинити виробництво авто в Росії

Японський автовиробник Mazda веде переговори про припинення виробництва на спільному підприємстві, яке розташоване на Далекому Сході РФ, повідомляє японська медіаорганізація NHK.

У Mazda кажуть, що війна Росії проти України порушила логістику і режим роботи об'єкта.

Це підприємство створили японська компанія та російський автовиробник Sollers у Владивостоці у 2012-му. Тут складали позашляховики та інші авто для російського ринку з використанням комплектуючих, що постачаються з Японії.

Торік на заводі виготовили близько 29 000 автомобілів.

Роботу підприємства довелося призупинити, оскільки вторгнення Росії в Україну порушило логістику постачань. Нині в Mazda заявляють, що не бачать за існуючих обставин можливості поновити виробництво.

Нагадаємо, припиняє виробництво в Російській Федерації ще один японський автовиробник - Toyota. Підприємство так і не змогло налагодити постачання комплектуючих до Росії.

У квітні в РФ продовжували виробництво легкових автомобілів чотири автозаводи: підприємства "Мазда Соллерс" (спільне підприємство власника УАЗ та японської Mazda) та "Автотор" (випускає корейські Kia та Hyundai, але більше не випускає BMW).