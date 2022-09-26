Головнокомандувач ЗСУ Залужний з’явився на обкладинці Time

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний з’явився на обкладинці американського журналу Time.

Про це повідомляє видання у Twitter.

"Всередині українського контрудару, який переломив хід війни" – назва статті, що вказується під дописом.

У матеріалі про головнокомандувача автори висловлюють своє захоплення Залужним.

"Коли буде писатися історія війни в Україні, Залужний, мабуть, посяде визначну роль. Він був частиною українського керівництва, яке витратило роки на перетворення армії країни з незграбної радянської моделі на сучасну бойову силу. Загартований роками боротьби з Росією на східному фронті, він належав до нового покоління українських лідерів, які навчилися бути гнучкими та делегувати рішення командирам на місцях. Його наполеглива підготовка напередодні вторгнення та розумна тактика бою на ранніх етапах війни допомогли нації відбити натиск росіян", – пише Time.

TIME's new cover: Inside the Ukrainian counterstrike that turned the tide of the war https://t.co/s4xdQEbFgN pic.twitter.com/V3z2Lua07h — TIME (@TIME) September 26, 2022

Видання також наводить слова американського генерала Марка Міллі, написані ним для Time у травні, що Залужний виявився тим військовим розумом, який був потрібний його країні.

Нагадаємо, у травні Володимир Зеленський очолив рейтинг найвпливовіших людей року згідно з опитуванням читачів журналу Time. Президент України випередив Ілона Маска, Бориса Джонсона і Джо Байдена.