В Ірані десять ночей поспіль відбувалися протести через смерть затриманої жінки. Відомо про 41 загиблого

Правозахисники стверджують, що насправді кількість жертв вища – її складно перевірити через відключення в країні звʼязку.

В Ірані уже десять ночей поспіль відбувалися масові протести через смерть 22-річної Масхі Аміні, яка померла після затримання поліцією моралі за "неправильне" носіння хіджабу. Офіційно відомо про 41 загиблого. Це число включає і мітингарів, і правоохоронців. Втім, справжня кількість жертв є вищою, пише The Guardian із посиланням на джерела.

Iran Human Rights – організація, що базується у Норвегії – стверджує, що жертвами під час протестів стали 57 осіб. Відключення урядом Інтернету ускладнює підтвердження смертельних випадків.

Протести охопили десятки іранських міст. Сотні активістів, мітингарів і журналістів були заарештовані. Деякі жінки на знак протесту палили свої хіджаби. Іран викликав послів Британії і Норвегії за "втручання і вороже висвітлення в ЗМІ", а міністр закордонних справ звинуватив США в підтримці "заворушників".

Вашингтон, як відомо, застосував санкції проти іранської поліції моралі.

Протести відбулися і в Лондоні. Мітингарі скандували "Смерть Ісламській республіці". 12 людей були затримані.

Нагадаємо, акції протесту охопили Іран 16 вересня, коли стало відомо про загибель Аміні.

Аміні померла через кілька днів після того, як була затримана за порушення правил носіння хіджабу, пише BBC. Свідки стверджують, що затриману били в автозаку, після чого вона впала в кому. Правоохоронці ж кажуть, що в неї був серцевий напад, але родичі заперечують, що Аміні мала які-небудь проблеми зі здоровʼям.

Носіння чадри, хіджабу чи накидки, яка закриває руки, є обовʼязковим в Ірані після ісламської революції 1979 року. Слідкує за дотриманням правил поліція з питань моралі.