П’ять командирів полку “Азов” перебуватимуть у Туреччині до кінця війни
П’ять командирів полку “Азов” перебуватимуть у Туреччині до кінця війни
Студентам-чоловікам заборонили виїжджати за кордон на навчання, – ДПСУ
Студентам-чоловікам заборонили виїжджати за кордон на навчання, – ДПСУ
Захисниця Азовсталі Катерина “Пташка” Поліщук повернулась з російського полону
Захисниця Азовсталі Катерина “Пташка” Поліщук повернулась з російського полону
З російського полону повернувся співробітник СБУ з позивним "Бурий"
З російського полону повернувся співробітник СБУ з позивним "Бурий"
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Росія завдала удару по вокзалу Харкова і знищила вагони з тілами своїх військових
Росія завдала удару по вокзалу Харкова і знищила вагони з тілами своїх військових
З російського полону повернулись захисники Азовсталі, серед них – командири (оновлено)
З російського полону повернулись захисники Азовсталі, серед них – командири (оновлено)
Повернути втрачене. Чим Україні загрожує зменшення населення?
Повернути втрачене. Чим Україні загрожує зменшення населення?
Ми обміняли 200 наших героїв на Медведчука, – Єрмак (список)
Ми обміняли 200 наших героїв на Медведчука, – Єрмак (список)
ГоловнаСвіт

США наклали санкції на поліцію моралі Ірану через жорстоке поводження зі жінками

Покарали також сімох високопоставлених іранських військових і співробітників служби безпеки.

США наклали санкції на поліцію моралі Ірану через жорстоке поводження зі жінками

Сполучені Штати Америки наклали санкції на поліцію моралі Ірану через звинувачення у жорстокому поводженні з іранськими жінками.

Про це пише Reuters.

США вважають це відомоство відповідальним за смерть 22-річної дівчини під вартою, що викликала протести в Ірані.

Міністерство фінансів США також звинуватило поліцію моралі у порушенні прав мирних демонстрантів.

Персональні санкції накладено на сімох високопоставлених іранських військових і співробітників служби безпеки, включно з командувачем Сухопутними силами іранської армії.

Місія Ірану в ООН наразі не прокоментувала накладення санкцій.

Нагадаємо, в Ірані пʼятеро людей були вбиті під час протестів через смерть 22-річної Махсі Аміні, яка була затримана правоохоронцями за порушення правил носіння хіджабу. 

Свідки стверджують, що затриману били в автозаку, після чого вона впала в кому. Правоохоронці стверджують, що в неї був серцевий напад, але родичі заперечують, що Аміні мала які-небудь проблеми зі здоровʼям. 

Носіння чадри, хіджабу чи накидки, яка закриває руки, є обовʼязковим в Ірані після ісламської революції 1979 року. Слідкує за дотриманням правил поліція з питань моралі. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також