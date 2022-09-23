Франція відправить до України слідчих для допомоги у розслідуванні злочинів РФ в Ізюмі

"Там, де діє Росія, правосуддя має ґрунтуватися на фактах та доказах”.

Франція відправить до України місію підтримки для слідчих, які розслідують скоєні росіянами в Ізюмі Харківської області воєнні злочини.

Про це повідомила міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна під час засідання Ради безпеки ООН, пише “Європейська правда”.

“Щойно у квітні стало відомо про злочини, скоєні в Бучі, ми відправили дві групи слідчих в України. Три місяці вони допомагали українському правосуддю терпляче й ретельно відновлювати факти, і ми подарували мобільну лабораторію для аналізу ДНК”, – сказала вона.

Після того як стало відомо про нові злочини в Ізюмі, французи вирішили направити до України ще одну місію.

“Тому що там, де діє Росія, використовуючи пропаганду та дезінформацію, правосуддя має ґрунтуватися на фактах та доказах”, – підкреслила глава французької дипломатії.

Нагадаємо, заступник мера деокупованого Ізюма Володимир Мацокін заявив про те, що рівень руйнувань у місті ще вищий, ніж передбачалося. Ситуація близька до апокаліптичної: центр міста майже зруйнований.

19 вересня біля Ізюма було ексгумовано 52 тіла загиблих. Серед них багато мають ознаки насильницької смерті: зламані ребра, проламані голови тощо.

Раніше в лісосмузі міста були знайдені близько 500 тіл людей зі слідами насильницької смерті та катувань. В Україні та світі вже порівнюють звірства росіян в Ізюмі з трагедіями Бучі, Маріуполя та багатьох інших місць на окупованих територіях.