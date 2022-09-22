Естонія теж не даватиме політичного притулку російським ухилянтам

Кая Каллас зазначила, що росіяни повинні встати і сказати, що вони проти цієї війни.

Естонія не надаватиме політичного притулку громадянам Росії, які хочуть уникнути мобілізації і тікають з країни.

Про це в інтервʼю CNN повідомила очільниця уряду Кая Каллас. Вона підкреслила, що громадяни несуть відповідальність за свої країни.

"Ми тут надаємо притулок українським біженцям від війни. І кожне місто відповідає за свою країну, тож і громадяни Росії теж. Отже, ми не надамо притулку – це не є підставою притулку для російських чоловіків, аби вони втекли з країни", – сказала вона.

Каллас наголосила: росіяни повинні "встати і сказати, що вони проти цієї війни, і закінчити цю війну раз і назавжди".

Вчора Путін оголосив часткову мобілізацію, в ході якої мають призвати 300 000 осіб. Російська влада обіцяє, що призиватимуть лише людей з військовим досвідом і тих, у кого є військові спеціальності. Їм також обіцяють додаткову підготовку.

Те, що мобілізованих відправлятимуть на війну в Україну, не приховується: сказано, що мобілізація проводиться "для контролю" над окупованими територіями України.

За дезертирство і добровільну здачу в полон передбачена кримінальна відповідальність.

Міністр оборони України Олексій Резніков запропонував росіянам вирішити задачу: "Скільки триватиме війна Росії проти України, якщо вона продовжиться до тих пір, поки не будуть перебиті всі мобілізовані війська?".

Після оголошення мобілізації росіяни за кілька хвилин розкупили прямі квитки з Москви і Петербурга до Стамбула, Єревана і Тбілісі. Російські громадські організації анонсували масові протести на вчорашній вечір у центрах усіх міст. Побиттю учасників мітингів силовиками інші протестувальники не запобігали. За даними ЗМІ, затримали близько 1000 осіб.

Тим часом Балтійські країни і Польща оголосили, що не надаватимуть росіянам притулку. Кордони з цими країнами для громадян РФ закриті. Фінляндія теж заявила, що не пускатиме російських туристів.