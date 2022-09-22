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Трасс на Генасамблеї ООН: "Поки я говорю, в Україну прибуває нова британська зброя"

Велика Британія підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно.

Трасс на Генасамблеї ООН: "Поки я говорю, в Україну прибуває нова британська зброя"
Ліз Трасс
Фото: Ліз Трасс під час дебатів заявила, що готова застосувати ядерну зброю у разі потреби

Велика Британія підтримуватиме або збільшуватиме військову підтримку Україні стільки, скільки знадобиться.

Про це заявила прем’єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс, виступаючи на Генасамблеї ООН, передає "Інтерфакс-Україна".

"У цей вирішальний момент конфлікту я обіцяю, що ми підтримуватимемо або збільшуватимемо нашу військову підтримку Україні стільки, скільки знадобиться", – сказала Трасс.

"Поки я говорю, в Україну прибуває нова британська зброя, зокрема ракети для реактивних систем залпового вогню. Ми не заспокоїмося, доки Україна не переможе", – додала прем’єрка Великої Британії.

Нагадаємо, минулого тижня відбулося найбільше комерційне транспортування боєприпасів з часів Другої світової війни – десятки тисяч артилерійських боєприпасів, наданих Великою Британією, відправили на лінію фронту в Україні.

Зазначалося, що конкретний характер військової підтримки Великої Британії у 2023 році буде визначено з огляду на потреби ЗСУ. Очікується, що допомога включатиме таке обладнання, як ракетна система залпового вогню (РСЗВ), надане Україні Великою Британією та іншими союзниками.

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