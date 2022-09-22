Трасс на Генасамблеї ООН: "Поки я говорю, в Україну прибуває нова британська зброя"

Велика Британія підтримуватиме або збільшуватиме військову підтримку Україні стільки, скільки знадобиться.
Про це заявила прем’єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс, виступаючи на Генасамблеї ООН, передає "Інтерфакс-Україна".
"У цей вирішальний момент конфлікту я обіцяю, що ми підтримуватимемо або збільшуватимемо нашу військову підтримку Україні стільки, скільки знадобиться", – сказала Трасс.
"Поки я говорю, в Україну прибуває нова британська зброя, зокрема ракети для реактивних систем залпового вогню. Ми не заспокоїмося, доки Україна не переможе", – додала прем’єрка Великої Британії.
Нагадаємо, минулого тижня відбулося найбільше комерційне транспортування боєприпасів з часів Другої світової війни – десятки тисяч артилерійських боєприпасів, наданих Великою Британією, відправили на лінію фронту в Україні.
Зазначалося, що конкретний характер військової підтримки Великої Британії у 2023 році буде визначено з огляду на потреби ЗСУ. Очікується, що допомога включатиме таке обладнання, як ракетна система залпового вогню (РСЗВ), надане Україні Великою Британією та іншими союзниками.