Ірпінь та Герніка стали містами-побратимами

Посол України в Іспанії Сергій Погорельцев та мер Герніки Хосе Марія Горроньо підписали сьогодні, 21 вересня, Меморандум про дружбу та побратимство між містами Ірпінь та Герніка.

Про це повідомляє посольство України в Іспанії.

Зазначається, що це відкриває дорогу для участі компаній регіону Біскайя в проєктах з відновлення зруйнованої інфраструктури Ірпеня. Їх презентація відбулася в міському Театрі Ліцео.

Також Сергій Погорельцев та посол Польщі в Іспанії Анна Срока взяли участь у відкритті виставки українських та польських дитячих малюнків "Мамо, я не хочу війни".

Як раніше повідомлялось, у Ірпені на Київщині зруйновані майже всі садочки та школи, середня вартість реконструкції одного з них складає 1 мільйон євро.