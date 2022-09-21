Головне за день. Середа, 21 вересня

Відбиті атаки противника на Донеччині, ворожі обстріли Харкова, Запоріжжя і Дніпропетровщини, виступ Байдена на Генасамблеї ООН, мобілізація і акції протесту в РФ. Яким запам’ятається 210-й день повномасштабної війни.

Після чергового обміну полоненими із російського полону повернулись захисники Азовсталі.

Точної кількості звільнених захисників України поки не повідомляють, однак вже відомо, що серед них - Катерина Поліщук (“Пташка”).

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Україна завдала 32 авіаудари по позиціях росіян, ракетами й артилерією уразила 22 об'єкти окупантів. Наші бійці відбили атаки рашистів у районах населених пунктів Куп’янськ, Веселе, Зайцеве, Курдюмівка та Бахмутське.

Ракетні війська і артилерія завдали вогневого ураження по 22 об’єктах ворога. Так, під удари потрапили 7 пунктів управління різного рівня та 13 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Також у зону ураження потрапили склади боєприпасів, об’єкти ППО та понтонні переправи росіян.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 21 вересня – у нашій новині.

Російська армія знову атакувала Запоріжжя. Пʼять ракет влучили в три райони міста, поранені троє людей.

"Уражено об’єкти інфраструктури та будинки приватного сектору. Два снаряди влучили в поле на околицях міста. Одного з них ушпиталено з діагнозом контузія, його стан стабільний. Ворог цілеспрямовано знищує та вбиває нас. Ми віримо в ЗСУ та в перемогу!" – повідомив голова ОВА Олександр Старух.

Попередніх ударів по інфраструктурних обʼєктах міста було завдано цієї ночі.

21 вересня після обіду Росія завдала ракетного удару по Синельниківському і Нікопольському районах Дніпропетровщини.

"Поцілили по інфраструктурному об’єкту та сільгосппідприємству. Є руйнування. На місці працюють рятувальники та аварійні служби – ліквідують наслідки атак", – розповів про атаку на Синельниківський район керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За попередньою інформацією, люди не постраждали. Але згодом, унаслідок удару по Нікопольському району одна людина загинула, двох поранено.

Увечері 21 вересня російські загарбники завдали ударів по Харкову.

За словами міського голови Ігоря Терехова, під обстріл потрапила житлова забудова Київського району міста.

За попередньою інформацією, будинки не постраждали. Пожежа в одноповерхових нежитлових будівлях поруч із будинками. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Мирні переговори між Україною і Росією можливі тільки після того, як Володимир Путін виведе свої війська. Ймовірність проведення переговорів з Путіним зменшується, розповів президент Володимир Зеленський у інтервʼю Bild TV.

За його словами, Україна не має впливу на те, коли закінчиться правління Путіна в Росії, але хоче говорити з Москвою з позиції сили.

Нагадаємо, дипломатичні перемовини між Україною й окупантами припинені, тривають тільки гуманітарні. Україна наголошує, що не буде погоджуватись на пропозиції, які намагається протиснути Москва.

Президент США Джо Байден у виступі на Генасамблеї Організації Об'єднаних націй насамперед торкнувся питання вторгнення Росії в Україну.

Байден наголосив, що РФ своїм вторгненням в Україну порушила статут ООН.

"Постійний член Ради безпеки ООН вторгся до своєї сусідньої країни. Росія безсоромно порушила основи Статуту ООН, чітку заборону завоювання сусідньої країни", - сказав він.

Байден також назвав "бутафорськими" референдуми, яки росіяни планують проводити на окупованих територіях.

Детальніше – в новині.

Верховна Рада заслухала міністра фінансів Сергія Марченка, який представив проєкт Держбюджету на 2023 рік. Депутати "взяли до відома" проєкт, який планують ухвалити в цілому за скороченою процедурою до кінця жовтня.

"Це перша стадія (представлення проєкту Мінфіном), яка відбувається без голосування у Верховній Раді. Тепер до 1 жовтня народні депутати мають подати свої пропозиції, правки. Далі у перший тиждень жовтня має відбутися голосування у першому читанні", – розповів LB.ua народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Уряд взяв "помірно-консервативний сценарій" щодо ВВП як основний для бюджетного процесу. Цей сценарій був складений 31 серпня цього року.

Подробиці – в новині.

Сьогодні ввечері у 24 містах Росії влаштували акції та пікети проти оголошеної Путіним мобілізації.

Як повідомляє правозахисний портал “ОВД-Инфо”, йдеться про понад 900 затриманих.

Найчисельніші затримання – у Москві та Санкт-Петербурзі.

Після оголошення часткової мобілізації в РФ росіяни розкупили за кілька хвилин всі прямі квитки з Москви до Стамбула і Єревана.

За даними сервісів продажу квитків, також закінчилися квитки до Тбілісі. В більшість країн росіяни не можуть долетіти прямими рейсами у звʼязку із санкціями, впровадженими за повномасштабний напад на українців.

У Петербурзі ситуація з квитками схожа.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде ще більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!