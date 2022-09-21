Окупанти зруйнували одну з дев'яти половецьких баб на горі Кременець.

Російські загарбники розбили унікальний пам'ятник на горі Кременець, що біля Ізюму Харківської області.

Про це повідомив у соцмережах міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

За його словами, російський снаряд зруйнував одну з дев'яти кам'яних половецьких баб, а також пам’ятник героям Другої світової війни.

Фото: Facebook/Олександр Ткаченко

Фото: Facebook/Олександр Ткаченко

Міністр зазначив, що разом з місцевими адміністраціями вцілілі елементи пам'ятника планують вивезти до Харкова. Музею допоможуть відновити дах, щоб зберегти експозицію.

Нагадаємо, раніше під час обстрілів росіяни знищили памʼятник одному з засновників Маріуполя – митрополиту Ігнатію.

За даними ЮНЕСКО, станом на червень внаслідок бойових дій частково або повністю знищено 152 культурні об’єкти, у тому числі 70 культових споруд, 30 історичних будівель, 18 культурних центрів, 15 пам’ятників, 12 музеїв та 7 бібліотек.