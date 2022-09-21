Росія набирає живу силу на війну під виглядом відправки на будівельні роботи в Україні, - Генштаб

Росія різними способами намагається набрати додаткову живу силу для поповнення втрат на війні в Україні.

Про ці способи розповіли в Генеральному штабі ЗСУ.

Так, у місті Чита і області (РФ) набір осіб на військову службу організовують під виглядом відправлення на будівельні роботи в Україні.

А у військах козачого товариства "Всевеликое войско Донское" проводять підбір кандидатів для служби в росгвардії.

"Кубанське козаче військо зобов’язане сформувати додаткові підрозділи добровольців та провести їх підготовку на базі районних козачих товариств краснодарського краю", - додали в Генштабі ЗСУ.

Часткову мобілізацію російські загарбники оголосили і на тимчасово захоплених територіях України.

Нагадаємо, під час часткової мобілізації, яку сьогодні оголосив президент РФ Володимир Путін, планують призвати близько 300 000 осіб.

Окупаційна влада так званої "ДНР" скасувала дію раніше виданих документів про відстрочку та звільнення від мобілізації. У зв’язку з цим планується "мобілізувати" від 200 до 500 працівників Єнакієвського металургійного заводу. Через нестачу персоналу виробництво на заводі "тимчасово призупиняється".