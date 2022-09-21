У напівпідвальному приміщенні поліції Куп'янська, що розрахована на чотирьох осіб, утримували понад 20.

На Харківщині виявили чергову катівню російських окупантів.

Про це повідомили в пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Її облаштували в напівпідвальному приміщенні поліції Куп'янська. Вона була розрахована на чотирьох осіб. Натомість загарбники утримували тут понад два десятки полонених.

Сьогодні прокурори Куп‘янської окружної прокуратури разом із правоохоронцями провели огляд катівні.

"Окупанти піддавали людей фізичному, психологічному насиллю... За словами потерпілих, вони спали по черзі, тому що місця не було. Лякаючи людей, російські військові намалювали на стіні катівні картину: на фоні латинської літери "Z" жінка з радянським прапором, а позаду неї — окупант. Навіть тут ворожа армія ховається за спиною мирних мешканців і вірить в те, що в Україні на них хтось чекає", - зазначили в прокуратурі.

Наразі в Куп'янську встановлюють усіх потерпілих від рук росіян. Триває досудове розслідування та проводяться слідчі дії проводяться в межах кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, 10 вересня Служба безпеки України підтвердила звільнення від окупантів Куп'янська Харківської області.

В Ізюмі росіяни облаштували катівню в підвалі поруч із приватними будинками.