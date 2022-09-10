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СБУ підтвердила звільнення Куп'янська

Служба оприлюднила фото спецпризначенців у місті.

СБУ підтвердила звільнення Куп'янська

Служба безпеки України підтверджує звільнення від окупантів Куп'янська Харківської області.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Спецпризначенці ЦСО "А" СБУ в Куп’янську, який був і завжди буде українським! Ми звільнимо нашу землю до останнього сантиметра! Йдемо далі!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у місті Балаклія (Харківська область) офіційно підняли Державний прапор України.

За останні дні захисники звільнили від окупантів понад тисячу квадратних кілометрів української території. На окремих напрямках підрозділи Сил оборони вклинилися в оборону противника на глибину до 50 км. Звільнено або взято під контроль понад 30 населених пунктів, які були тимчасово захоплені російськими окупантами в Харківській області.

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