Служба безпеки України підтверджує звільнення від окупантів Куп'янська Харківської області.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Спецпризначенці ЦСО "А" СБУ в Куп’янську, який був і завжди буде українським! Ми звільнимо нашу землю до останнього сантиметра! Йдемо далі!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у місті Балаклія (Харківська область) офіційно підняли Державний прапор України.

За останні дні захисники звільнили від окупантів понад тисячу квадратних кілометрів української території. На окремих напрямках підрозділи Сил оборони вклинилися в оборону противника на глибину до 50 км. Звільнено або взято під контроль понад 30 населених пунктів, які були тимчасово захоплені російськими окупантами в Харківській області.