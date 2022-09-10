У Полтаві відбуваються навчання, - ОВА про звуки вибухів

Також в ОВА нагадали, що не треба ігнорувати повітряні тривоги.

Обласна військова адміністрація заспокоїла мешканців Полтави пояснивши, що звуки вибухів - це військові навчання.

Про це повідомив у Телеграм керівник ОВА Дмитро Лунін.

"Звуки вибухів, які нещодавно чули жителі Полтави, – це військові навчання на території громади. Зберігаємо спокій. І не ігноруємо повітряні тривоги!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що біля кордону з Білоруссю - на Житомирщині, Рівненщині та Волині - тривають тактико-спеціальні навчання підрозділів Сил оборони України "Північний буревій-2022".