Головне за ніч. Субота, 10 вересня

Відбиті ворожі атаки, ракетні удари по Дніпропетровщині та Харківщині, перше звернення Короля Чарльза III.

Цієї ночі сирени повітряної тривоги лунали в східних, південних і центральних областях.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що Росія перекинула в Херсонську область до 1300 "кадировців" і намагається утримати тимчасово захоплені території.

Сили оборони успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Весела Долина, Соледар, Бахмут та Первомайське.

За останні дні захисники звільнили від окупантів понад тисячу квадратних кілометрів української території. На окремих напрямках підрозділи Сил оборони вклинилися в оборону противника на глибину до 50 км. Звільнено або взято під контроль понад 30 населених пунктів, які були тимчасово захоплені російськими окупантами у Харківській області.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 10 вересня – у нашій новині.

У ніч на 10 вересня росіяни атакували три райони Дніпропетровської області: Дніпровський, Нікопольський та Синельниківський.

По першому били крилатими ракетами. Одну збила ППО, інша влучила в обʼєкти промислової інфраструктури. Унаслідок удару загорілись виробничі будівлі, склади і обладнання. Люди не постраждали, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Нікопольський район окупант накрив вогнем двічі. По Нікополю та Марганецькій громаді гатила ворожа важка артилерія. Людей не зачепило", – написав він також.

По Синельниківському району на ранок ударили кілька російських ракет. Понівечено місцеве фермерське господарство. Дані щодо постраждалих уточнюються.

Обстрілів Харкова цієї ночі не зафіксовано. Росіяни вдарили по Харківському району, в Новій Водолазці загинула жінка, зруйновано приватний будинок.

"Впродовж минулої доби ворог завдавав масованих ударів по Харкову та по населених пунктах Ізюмського, Чугуївського та Богодухівського районів. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, сталися численні пожежі", – повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. Він наголосив, що таким чином ворог мститься за успішні дії ЗСУ зі звільнення Харківщини.

Президент Латвії Егілс Левітс запропонував почати переговори щодо вступу України до Євросоюзу і зазначив, що його країна своїм досвідом може допомогти Україні досягти цієї мети.

"Україна не лише політично та культурно належить до європейської родини, а й має бути членом ЄС, адже Європейський Союз – це об'єднання вільних демократичних країн. Ми робимо все, щоб забезпечити початок переговорів про вступ… Наше завдання – йти далі та розпочати переговори про процес вступу України до ЄС", – заявив Левітс.

Він підкреслив, що обов'язок усіх демократичних країн - забезпечити Україну всією необхідною допомогою для перемоги.

Президент Латвії також нагадав, що його країна допомагає з реабілітацією поранених українських військовослужбовців та організувала літні табори для українських дітей.

Король Чарльз III у своєму першому зверненні до нації пообіцяв служити країні з "вірністю, повагою та любовʼю". Монарх віддав шану своїй матері, Єлизаветі II, і сказав, що тепер його роль має змінитися.

"Як і сама королева робила це з непохитною відданістю, я також урочисто зобовʼязуюсь упродовж часу, який дає мені Бог, підтримувати конституційні принципи, що лежать у основі нашої нації", – заявив він.

Чарльз додав, що гордий зробити свого сина Вільяма, який тепер унаслідував титул герцога Корнуолла, принцом Вельським. Дружина Вільяма Кейт наслідує титул його матері, принцеси Вельської.

"Я також хочу висловити свою любов до Гаррі і Меган, оскільки вони продовжують будувати своє життя за кордоном", – додав король.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!