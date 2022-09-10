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Генштаб повинен мати можливість залучати резерви, - Резніков про виїзд чоловіків за кордон

Ми зазнаємо втрат, і вони можуть бути безповоротні, пояснив міністр.

Генштаб повинен мати можливість залучати резерви, - Резніков про виїзд чоловіків за кордон
Фото: CNN

Чоловіки в Україні переважною більшістю повинні бути готовими не тільки бути призваними до війська, а й воювати.

Про це сказав міністр оборони Олексій Резніков, коментуючи можливість виїзду чоловіків за кордон, інформує РБК-Україна.

"Це війна. І як би нам не хотілося, ми зазнаємо втрат, а ці втрати можуть бути безповоротні або санітарні, а іноді такі, що людина лишилась жива, але не може повернутися назад в стрій. Це означає, що Генштаб і весь сектор безпеки і оборони повинні мати можливість залучати резерви, поповнювати ряди із мобілізаційного резерву", - пояснив міністр.

Зараз в умовах дії воєнного стану в Україні чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть виїхати з країни. Дозволяється виїзд при таких підставах як непридатність до військової служби, наявність трьох неповнолітніх дітей, прийомних дітей, догляд за особами з інвалідністю.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив з 1 вересня 2022 року виїзд деяким чоловікам за кордон. На 7 днів зможуть виїхати з України працівники експортоорієнтованих компаній із зарплатнею понад 20 тис. гривень.

Також моряки мають можливість перетинати кордон за погодженням територіального центру комплектування. 

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