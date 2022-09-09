Окупанти за день обстріляли територію 5 громад Сумщини

Сьогодні, 9 вересня, російські окупаційні війська обстрілювали 5 громад Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“Великописарівська громада: як я уже зазначав, після 9 ранку з території рф було запущено 2 ракети з літака. Внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення Центральної районної лікарні, місцевий ліцей (вибито 15 вікон), приміщення дитячого садка (вибито 22 вікна), у двох двоповерхових будинках частково вибиті вікна та пошкоджено балкон”, - повідомив Живицький.

Також після 9:00 з території РФ було здійснено ракетний удар по території Краснопільської громади, а після 18:00 був мінометний обстріл, зафіксовано 17 прильотів.

З 16:25 був мінометний обстріл Юнаківської громади − 12 прильотів.

Близько 17:00 росіяни почали обстріл Новослобідської громади зі ствольної артилерії − 30 прильотів. За результатами обстрілу пошкоджено лінію електропередач. Після 20:00 було ще 30 артприльотів, наслідки уточнюються.

Крім того після 17:00 росіяни били по території Білопільської громади зі ствольної артилерії − 6 прильотів.

Нагадаємо, вночі 9 вересня окупанти обстріляли Салтівський район Харкова. Обстрілом було пошкоджено один із вищих навчальних закладів