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Зона ядерної безпеки навколо Запоріжської АЕС потрібна вже зараз, - Гроссі

Сайт МАГАТЕ оприлюднив заяву свого очільника.

Зона ядерної безпеки навколо Запоріжської АЕС потрібна вже зараз, - Гроссі
Рафаель Гроссі
Фото: twitter/rafaelmgrossi

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі закликав до негайного припинення обстрілів у районі Запорізької АЕС та створення зони ядерної безпеки та захисту навколо станції.

Про це йдеться в його заяві щодо ситуації на ЗАЕС опублікованій на сайті МАГАТЕ.

"Я наполегливо закликаю до негайного припинення обстрілів у всьому районі. Тільки це убезпечить обслуговуючий персонал та дозволить довгострокове відновлення енергопостачання Енергодара та електростанції. Цей драматичний розвиток подій засвідчує абсолютну необхідність створення зони ядерної безпеки та захисту вже зараз", - заявив він.

Гроссі наголосив, що створення такої зони - є єдиним способом гарантувати, що загрози ядерної аварії не буде.

Нагадаємо, два дні тому Гроссі звернувся до Радбезу ООН щодо створення зони ядерної безпеки на ЗАЕС.

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