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За державну зраду судитимуть екскерівника Миколаївської окружної прокуратури, - СБУ

Санкція передбачає покарання у вигляді 15 років або довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

За державну зраду судитимуть екскерівника Миколаївської окружної прокуратури, - СБУ
Фото: Офіс генпрокурора

Служба безпеки України завершила досудове розслідування щодо протиправної діяльності колишнього керівника Миколаївської окружної прокуратури за підозрою в державній зраді.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За повідомленням спецслужби, чоловік із власної ініціативи "співпрацював" з ворогом від початку широкомасштабного вторгнення РФ.

"Перебуваючи на посаді, зловмисник використовував надані йому повноваження для збору інформації військового та оперативно-службового характеру, яку згодом передавав представникам ворожих силових структур. Для конспірації зрадник діяв через посередника", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, мова йде про оперативну обстановку в регіоні, результати обстрілів, паролі на блокпостах та інформацію про військових полонених ЗС РФ.

Досудове розслідування проводилося у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Обвинувальний акт направлено до суду.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді п’ятнадцяти років або довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, заступника керівника прокуратури на Луганщині також судитимуть за державну зраду. Він публічно повідомляв неправдиву інформацію нібито про вчинення злочинів окремими підрозділами ЗСУ проти мирного населення.

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