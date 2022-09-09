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Перехоплення ГУР: росіян взяли в кільце на Харківщині

Окупанти не надіються на порятунок.

Перехоплення ГУР: росіян взяли в кільце на Харківщині
Фото: надано пресслужбою

Солдат російської армії, який перебуває на території Харківщини, у телефонній розмові розповідає, що бійці ЗСУ взяли їх у кільце.

Про це йдеться в черговій перехопленій ГУР МО розмові.

"Х*й знает, мы нах*й, походу щас в окружении, ну... а выйти не дают них*я, понял?".

Мы ж в первый день, нах*й, подавлять "правых" поехали, как дали нам пи*ды, е*ать, один танчик загорелся... Вышли с боя, к нам на подмогу шли... их, е*ать, пожгли там нах*й... Спасать некого, корпуса нет", - розповідає загарбник.

Він додав, що врятуватися допомогло лише диво.

"Мы только вышли оттуда, нах*й, поднялись на высоту, смотрим - техника едет справа и слева. Они не по дороге, а полями... Только выскочили оттуда - за нами и минометы, и арта, и вся х*уйня... Только сменили позицию - по нам ху*рят снова сменили - снова ху*рят. Как мы вышли оттуда - я х*й знает", - дивується окупант.

Нагадаємо, росіяни жаліються на складну ситуацію на фронті: "поранених багато, важкі... води нема, їжі нема". Окупантам обіцяють допомогу, але вона не може "пробитися" в потрібні місця.

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