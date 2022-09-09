За добу українські Повітряні сили знищили російський вертоліт Ка-52 та шість безпілотників

Винищувальна, штурмова та бомбардувальна авіація ПС ЗСУ продовжує завдавати ударів про позиціях, техніці та логістиці росіян.

За добу бійці підрозділів Повітряних Сил ЗСУ знищили шість російських безпілотників і вертоліт Ка-52.

Про це повідомили в командуванні ПС ЗСУ.

Так, упродовж 8 вересня зенітні ракетні підрозділи збили 6 БпЛА окупантів.

"Крім того, близько 13.30, на Донеччині, зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил знищено російський ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор", - додали в командуванні.

У Повітряних силах наголосили, що винищувальна, штурмова та бомбардувальна авіація продовжує завдавати ударів про позиціях, техніці та логістиці росіян. При цьому використовують різні типи озброєння, зокрема протирадіолокаційні ракети AGM-88 HARM.

Нагадаємо, Росія вже втратила на війні в Україні орієнтовно 888 БпЛА, а також 239 літаків і 211 гелікоптерів.