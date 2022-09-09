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ЗСУ за минулу добу знищили ще 650 російських окупантів

Найбільших втрат ворог зазнав на Харківському та Донецькому напрямках

ЗСУ за минулу добу знищили ще 650 російських окупантів

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 650 російських окупантів. А з початку повномасштабного вторгнення Росі вже втратила 51 900 солдатів.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.09 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 51900 (+650) осіб ліквідовано;
  • танків – 2122 (+10);
  • бойових броньованих машин – 4575 (+18);
  • артилерійських систем – 1237 (+11);
  • РСЗВ – 306 (+1);
  • засобів ППО – 159 (+0);
  • літаків – 239 (+0);
  • гелікоптерів – 211 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 888 (+4);
  • крилатих ракет – 214 (+0);
  • кораблів/катерів – 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3399 (+55) од;
  • спеціальної техніки – 114 (+4).

Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, сьогодні - 198-ма доба протистояння російському воєнному вторгненню. Російські війська зосереджували зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Ворог також постійно веде повітряну розвідку БпЛА, продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ.

Сили оборони ведуть успішний контрнаступ на Харківському напрямку. Завдяки вмілим і злагодженим діям ЗСУ, за підтримки місцевого населення, просунулися майже на 50 км за 3 дні.

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