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​Російські війська обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини з важкої артилерії

Понівечені дачні будинки та господарські споруди.

​Російські війська обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини з важкої артилерії
Фото: Дніпропетровська ОВА

На Дніпропетровщині ніч минула з однією тривогою і одним обстрілом.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Telegram.

"Російські окупаційні війська вкотре накрили вогнем Нікопольський район. Скерували на нього свою важку артилерію. Люди не постраждали. Понівечені дачні будинки та господарські споруди", – написав він.

Інформація по руйнуваннях уточнюється.

В інших районах області вночі минулося без ворожих атак і на цю хвилину спокійно.

Нагадаємо, вчора ворог обстріляв Марганецьку громаду на Дніпропетровщині.

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