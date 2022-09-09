​Російські війська обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини з важкої артилерії

На Дніпропетровщині ніч минула з однією тривогою і одним обстрілом.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Telegram.

"Російські окупаційні війська вкотре накрили вогнем Нікопольський район. Скерували на нього свою важку артилерію. Люди не постраждали. Понівечені дачні будинки та господарські споруди", – написав він.

Інформація по руйнуваннях уточнюється.

В інших районах області вночі минулося без ворожих атак і на цю хвилину спокійно.

Нагадаємо, вчора ворог обстріляв Марганецьку громаду на Дніпропетровщині.